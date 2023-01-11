Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da metrobüs üst geçidinden atlayan şahıs yaralandı

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da metrobüs üst geçidinden atlayan şahıs yaralandı

Küçükçekmece Sefaköy Metrobüs durağı üst geçidinden atlayan bir kişi yaralandı.

Küçükçekmece Sefaköy Metrobüs durağı üst geçidinden atlayan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece Sefaköy Metrobüs durağı üst geçidinden bir şahıs bilinmeyen bir nedenle atladı. Şahsı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından şahıs Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, yaşanan o anlar cep telefonu kamarasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sefaköy Metrobüs Küçükçekmece 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title