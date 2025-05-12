Dışişleri Bakanı Fidan: PKK'nın kararı tarihi ve önemli

Bakan Fidan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

İstanbul'da Metrobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Ebru Heper Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul'da Metrobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Ebru Heper Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Beylikdüzü'nde meydana gelen metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ebru Heper'in cenazesi memleketi Sivas'ta defnedildi. Cenaze namazına akrabaları ve arkadaşları katıldı.

İstanbul Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Ebru Heper'in cenazesi, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs durağında yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece yönünde seyreden metrobüs, aynı yöndeki başka bir metrobüse arkadan çarpmış, kaza sonrası hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ebru Heper (37) yaşamını yitirmişti. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Ebru Heper'in cenazesi memleketi Sivas'a gönderildi. Heper için Sivas'ta cenaze namazı kılındı. Öğle namazı sonrası Ayyıldız Camii'nde kılınan cenaze namazına Ebru Heper'in akrabaları, protokol üyeleri ve arkadaşları katılırken eşi Sabri Heper ise gözyaşlarına hakim olamadı. Ebru Heper'in naaşı, kılınan namazın ardından Yukarı Tekke Mezarlığına defnedildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Cevizoğlu'ndan Suriye iddiası: YPG kampları da kapatılacak

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Cevizoğlu'ndan gündem yaratacak iddia
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç hayli enteresan

TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç enteresan
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Neçirvan Barzani: PKK'nın fesih kararından memnunuz

Barzani'nin "fesih" açıklamasında dikkat çeken Erdoğan vurgusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.