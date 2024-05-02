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İstanbul'da Metrobüs Arızalandı, Seferler Aksadı

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Bahöçelievler Yenibosna'da sabah saatlerinde metrobüs bilinmeyen bir nedene arıza yaptı. Arıza nedeniyle seferler aksadı ve uzun metrobüs kuyruğu oluştu.

İstanbul'da metrobüs bilinmeyen bir nedenle arızalandı. Seferler aksarken, uzun araç kuyruğu oluştu.

Bahöçelievler Yenibosna'da sabah saatlerinde metrobüs bilinmeyen bir nedene arıza yaptı. Arıza nedeniyle seferler aksadı. Seferler yapılamadığı için uzun metrobüs kuyruğu oluştu. Uzun metrobüs kuyruğu cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yenibosna İstanbul 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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