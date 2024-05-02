İstanbul'da Metrobüs Arızalandı, Seferler Aksadı

İstanbul'da metrobüs bilinmeyen bir nedenle arızalandı. Seferler aksarken, uzun araç kuyruğu oluştu.

Bahöçelievler Yenibosna'da sabah saatlerinde metrobüs bilinmeyen bir nedene arıza yaptı. Arıza nedeniyle seferler aksadı. Seferler yapılamadığı için uzun metrobüs kuyruğu oluştu. Uzun metrobüs kuyruğu cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL