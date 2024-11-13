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İstanbul'da Mesai Bitiminde Trafik Yoğunluğu Yüzde 90'a Ulaşmış Durumda

İstanbul'da Mesai Bitiminde Trafik Yoğunluğu Yüzde 90'a Ulaşmış Durumda
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İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle mesai bitimi ile birlikte trafik yoğunluğu yüzde 90'a yükseldi. D-100 karayolunda araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.

İstanbul'da, mesai bitiminde yağışın da etkisiyle trafikte yoğunluk yaşanıyor. Trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

İstanbul Avrupa Yakası'nda haftanın üçüncü gününde mesai bitimiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Akşam saatlerinde başlayan yağışın da etkisiyle trafik daha da yoğunlaştı. D-100 karayolunda Haliç Köprüsü'nden itibaren Zincirlikuyu yönüne trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların zaman zaman durduğu görüldü. İBB trafik uygulamasında trafik yoğunluğu yüzde 80'nin üzerinde olduğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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