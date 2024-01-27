İstanbul'da Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanına silahlı saldırı: 1 yaralı
İstanbul'da düzenlenen Mardin Tanıtım günlerinde çıkan tartışmada iş insanı Nedim Kaya silahla vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan Kaya hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından saldırgan şahıs kayıplara karıştı.
İstanbul'da gerçekleştirilen Mardin Tanıtım Günleri'nde bir iş insanı silahla vuruldu. Yaralı şahıs hastanede tedaviye alındı.
TANITIM GÜNLERİNDE İŞ İNSANI SİLAHLA VURULDU
Olay, Mardin Tanıtım Günleri'nin düzenlendiği Atatürk Havalimanı'ndaki fuar alanında meydana geldi. İddiaya göre, Mardin Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen tanıtım günlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu tartışma sırasında iş insanı Nedim Kaya silahla vurularak yaralandı.
SALDIRGAN ŞAHIS KAÇTI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralı Nedim Kaya hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren kişinin kaçtığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.