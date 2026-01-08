Haberler

İstanbul'da dev dalgalar oluştu

İstanbul'da etkisini sürdüren lodos nedeniyle sahil şeridinde dev dalgalar meydana geldi. Fırtınaya rağmen sahilde bulunan vatandaşlar o anları görüntüledi.

İstanbul'da etkisini sürdüren lodos nedeniyle sahil şeridinde dev dalgalar oluştu. Dalgalar kıyı aşarken, fırtınaya aldırış etmeyen vatandaşlar o anları görüntüledi.

Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da akşam saatlerinde fırtına etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde şiddetini artıran rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Fırtına Zeytinburnu ve Beşiktaş'ta da dev dalgalara neden oldu. Dalgalar yer yer sahil bandını kapladı. Sahilde bulunan bazı vatandaşlar ise fırtınaya aldırış etmedi. Bazıları ise fotoğraf çekmeye çalışırken dalgaların aniden yükselmesi sonucu ıslandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
