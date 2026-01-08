Haberler

Beyoğlu'nda lodos dehşeti: Uçan çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular, o anlar kamerada

İstanbul Beyoğlu'nda etkili olan kuvvetli lodos, bir binanın çatısını yerinden kopararak sokağa savurdu. Olay sırasında iki kişi ve bir motokurye, çatıdan son anda kurtuldu. Çatının düşmesi bir güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da etkili olan kuvvetli lodos, Beyoğlu'nda tehlikeli anlara neden oldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle bir binanın çatısı yerinden koparak sokağa savruldu. O sırada sokaktan geçen iki kişi ve motokurye, uçan çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.45 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Aydın Sokak üzerinde meydana geldi. Bir binanın çatısı kuvvetli rüzgara dayanamayarak yerinden kopup sokak üzerine savruldu. Olaydan saniyeler önce sokaktan geçen iki kişi ve motokurye çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Savrulan çatı park halinde bulunan bir otomobilin üzerine devrildi. Araçta hasar oluşurken olayda şans eseri kimse yaralanmadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatı ekiplerin çalışmasıyla kaldırıldı. Çatının uçması bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sokak üzerinden geçen iki kişi ve motokuryenin savrulan çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu görüldü.

Aracında hasar oluşan Cemil Cırık, "İçeride çalışıyordum. İlk önce gök gürledi, dışarı çıkıp etrafa baktım. Tekrar içeri girdim, bir gürültü geldi. Ben büyük bir aracın gelip aracıma vurup savurduğunu sandım. Dışarı çıktım. Çatının arabamın üzerine düştüğünü gördüm. Aracım hasar gördü. Çok şükür kimseye bişey olmadı. Araç için de yapacak bişey yok. Demek ki kısmet buymuş" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
