İstanbul'da Küçük Kızın Hırsızlık Anı Kamerada

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih ilçesinde bir kadının çantasını çalan küçük kızın hırsızlık anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, sokak sanatçısını dinlemek için oturan kadınların yakınında gerçekleşti.

İstanbul'da küçük kızın bir kadının çantasını çaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Fatih ilçesi Sarayburnu Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak sanatçısını dinlemek için banka oturan 2 kadından biri çantasını yanına koydu. Bu sırada çantayı gözüne kestiren şüpheliler, çantayı yanlarındaki küçük çocuğa çaldırdı. Banka oturuyormuş gibi yaparak çantayı alan küçük kız kaçarken, yaşanan hırsızlık anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun

Güle güle Ahmed Kutucu! Yeni takımına hayırlı olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...

Sahte diploma şebekesi, yüzyılın felaketini de fırsata çevirmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.