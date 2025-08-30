İstanbul'da Kontrolden Çıkan Araç Dükkanın Kepenklerine Daldı

İstanbul Beylikdüzü'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, yol kenarındaki dükkanın kepenklerine daldı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, dükkan önünde oturan vatandaşların kazadan kaçarak kurtuldukları görüldü.

Olay, dün Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde sürücüsünün kontrol hakimiyetini kaybettiği araç yol kenarındaki akü satışı yapan dükkana daldı. Kazada ölen ya yaralanan olmadı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde aracın kontrolden çıkıp dükkana dalması bu sırada dükkan önünde oturan vatandaşların ise son anda kaçmaları yer aldı. - İSTANBUL