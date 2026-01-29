Haberler

Eve kitlenen genç kadın kendini camdan attı; O anlar kamerada

Güncelleme:
Esenyurt'ta kocasının darp ederek eve kilitlediği kadın, yardım çığlığına rağmen kendini camdan attı. Olay anı cep telefonu ile kaydedildi.

İstanbul Esenyurt'ta kocasının önce darp ettiği, ardından da eve kitlediği iddia edilen kadın, kendini camdan attı. Çevredeki vatandaşların durdurmaya çalıştığı kadın kimseyi dinlemezken, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 12.00 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre genç bir kadın, kocası tarafından darp edilerek eve kitlendi. Bir süre sonra cama çıkan kadın, atlamak isterken, durumu fark eden vatandaşlar yardıma koştu. Bir süre ikna edilmeye çalışılan kadın, mahallelinin battaniye açılmasını beklemeden kendini camdan attı. Durum polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirilirken, yaralı şekilde yerde yatan kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Mahallelinin iddiasına göre ise kadının yüzünde morluklar ve vücudunda darp izleri görüldü. Kadının kendini camdan attığı anlar ise kameraya yansıdı.

"Yüzünde ve vücudunda darp izleri vardı"

O anlarda camdan atlayan kadına battaniye açarak müdahale etmek isteyen Ayhan Şengel; "Ben hastaneye gidiyordum, bir kadının camdan atlamaya çalıştığını gördüm. Hemen müdahale etmek istedik, arkadaşa battaniye getirin dedim ama biz battaniyeyi açana kadar kadın yere düşmüştü. Biz bağırdık yapma, etme diye ama dinlemedi. Evin içinde ne oldu, ne bitti bilmiyoruz. Kadının yüzünde ve vücudunda darp izleri vardı. Sağlık ekipleri kadını hastaneye götürdü, durumu nasıldır bilmiyoruz" dedi. - İSTANBUL

