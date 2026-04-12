Zeytinburnu'nda kızını öldüren eski eşini ağır yaralayan şahıs yakalandı

Zeytinburnu'nda eski eşini ağır yaralayıp kızını öldüren Ercan Ş., polis tarafından yakalandı. Olay, 9 Nisan'da meydana geldi ve kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

İstanbul Zeytinburnu'nda kızını silahla vurarak öldüren, eski eşini de ağır yaralayan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Sümer Mahallesi'nde 9 Nisan'da saat 18.00 sıralarında bir sitedeki dairede meydana gelmişti. Ercan Ş. (53), bir yıl önce boşandığı eşi Türkan B. ve kızı Ceylinaz Şevgi'yi (19) silah vurmuştu. Anne ve kızı kanlar içinde yere yığılırken, Ercan Ş. ise olay yerinden kaçmıştı. Ceylinaz Şevgin olay yerinde hayatını kaybederken, anne ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Olayın ardından kaçan Ercan Ş., polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
