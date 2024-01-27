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İstanbul'da Kayıp Şahıs Ormanlık Alanda Ölü Bulundu

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İstanbul'un Eyüpsultan Göktürk semtinde, eşi tarafından kayıp başvurusu yapılan 36 yaşındaki bir şahıs, ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul'da eşi tarafından 4 gün önce kayıp başvurusu yapılan 36 yaşındaki şahıs, Eyüpsultan Göktürk'teki ormanlık alanda ölü bulundu.

Olay, saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan Göktürk'te bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda yürüyüş yapan vatandaşlar, bir ağaca iple asılı halde erkek cesedi görünce polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede cansız bedenin 4 gün önce eşi tarafından kayıp ilanı verilen Cafer Işık'a (36) ait olduğunu tespit etti.

Otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışması sonrası Cafer Işık'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cafer Işık'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netleşecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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