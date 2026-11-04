İstanbul'da kara para soruşturmasında tutuklanan Sarıgül ev hapsiyle tahliye edildi

İstanbul'da kara para soruşturmasında tutuklanan Sarıgül ev hapsiyle tahliye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının kara para aklama soruşturmasında tutuklanan Abdurrahman Emir Sarıgül, ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi. Sarıgül, 18 Ekim'de avukatıyla teslim olmuş, 21 Ekim'de tutuklanmıştı.
Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Abdurrahman Emir Sarıgül, ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Abdurrahman Emir Sarıgül, 18 Ekim'de avukatıyla birlikte Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne giderek teslim olmuştu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sarıgül, 21 Ekim'de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Abdurrahman Emir Sarıgül, ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.