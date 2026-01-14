Arnavutköy'de çocukların tehlikeli oyunu sürücüleri zor durumda bıraktı

İstanbul Arnavutköy'de etkili olan kar yağışının ardından Hadımköy bölgesinde yaşanan olay, hem sürücüler hem de trafikteki vatandaşlar için tehlikeli anlara sahne oldu. Bir grup çocuğun yoldan geçen araçlara kartopu atması, bir sürücüyü sinirlendirdi. Araçtan inen sürücü, çocukları kovalamaya başladı. O anlar böyle kaydedildi.

Arnavutköy'ün Hadımköy Mahallesi'nde cadde üzerinde oynayan yaklaşık 10 çocuk, yaptıkları kartoplarını seyir halindeki araçların camlarına fırlattı. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan bir vatandaşın görüntülerinde, kartopunun isabet ettiği bir servis aracının şoförünün sinirlenerek aracından indiği ve çocukları kovaladığı anlar yer aldı. Yaşananlar kısa süreli paniğe neden olurken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. - İSTANBUL