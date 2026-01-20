Haberler

Arnavutköy'de kontrolden çıkan araç çayırlık alana uçtu: Kaza anı kamerada
Güncelleme:
Arnavutköy'de kar yağışı sonrası kaygan zemin nedeniyle kontrolü kaybeden PTT aracı, çayırlık alana düştü. Kazada yaralanan ya da ölen olmadı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kar yağışı nedeniyle kaygan zeminde sürücüsünün kontrolden çıkan PTT aracı, çayırlık alana düştü. Sürücü kazayı ucuz atlatırken, o anlar kameraya yansıdı.

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında gerçekleşti. Hadımköy'deki posta dağıtım merkezine giden PTT aracı kontrolden çıkarak manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki çayırlık alana düştü. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi. Kaza anı ise yoldan geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, aracın kayarak yoldan çıktığı anlar görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
