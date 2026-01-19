Taksim'de kar yağışı gece saatlerinde etkisini gösterdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama sonrası, İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor. Taksim'de gece saatlerinde kar yağışı etkisini gösterirken, bazı vatandaşlar şemsiye ile yolculuk yaptı. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama sonrası, İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor. Taksim'de gece saatlerinde kar yağışı başladı. Yoldan geçen vatandaşlar yanlarında şemsiye taşımayı ihmal etmedi. Taksim Meydanı'nda bulunan vatandaşlar etkisini gösteren kar yağışının eşliğinde fotoğraf çekildi. - İSTANBUL