Haberler

Taksim'de kar yağışı gece saatlerinde etkisini gösterdi

Taksim'de kar yağışı gece saatlerinde etkisini gösterdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklaması sonrası İstanbul'da aralıklarla kar yağışı devam ediyor. Taksim'de gece saatlerinde görülen kar yağışı, kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama sonrası, İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor. Taksim'de gece saatlerinde kar yağışı etkisini gösterirken, bazı vatandaşlar şemsiye ile yolculuk yaptı. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama sonrası, İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor. Taksim'de gece saatlerinde kar yağışı başladı. Yoldan geçen vatandaşlar yanlarında şemsiye taşımayı ihmal etmedi. Taksim Meydanı'nda bulunan vatandaşlar etkisini gösteren kar yağışının eşliğinde fotoğraf çekildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Komşuda çatışmaları bitirecek adım! Şara ateşkesi resmen açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

Suriye'de harita bir kez daha değişti! Rakka da temizlendi
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Esra Erol'un şeriat sözlerine Hüda Par'dan sert tepki

HÜDA PAR'dan Esra Erol'a sert tepki: Ne zaman kovulacak?
Noa Lang teklifi kabul etti! Galatasaray ilk transferini gerçekleştiriyor

Galatasaray ilk bombayı patlattı
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

Suriye'de harita bir kez daha değişti! Rakka da temizlendi
İşte Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan 14 maddelik ateşkes anlaşması

İşte Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının tüm maddeleri
Galibiyet böyle geldi! Maça damga vuran görüntü

Maça damga vuran görüntü