Haberler

Arnavutköy'de çocuklar kar topu oynayarak tatilin tadını doyasıya çıkardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da başlayan kar yağışı, Arnavutköy'de lapa lapa devam ediyor. Çocuklar, yağışın keyfini kar topu oynayarak çıkarıyor.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Arnavutköy'de lapa lapa yağan kar kısa sürede yeri beyaza bürüdü. Çocuklar kar topu oynayarak tatilin tadını doyasıya çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından dün gece saatlerinde İstanbul'un birçok noktasında aralıklarla etkili olan kar yağışı bugün tekrar başladı. İstanbul'un bir çok noktasında etkili olan yağış etkisini artırarak devam ediyor. Arnavutköy'de lapa lapa yağan kar kısa sürede yeri beyaza bürüdü. Çocuklar kar topu oynayarak tatilin tadını doyasıya çıkardı.

Kar topu oynayan "Çocuklar kar yağdığı için çok mutu olduğunu söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu

Katıldığı programda Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu
Ünlü futbolcu trafikte karşılaştığı taraftarları kırmadı

Ünlü futbolcu trafikte karşılaştığı taraftarları kırmadı
Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor

Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor
Okan Buruk, Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe katıldı

Yılın ilk gününde soluğu Galata Köprüsü'nde aldı
Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu

Katıldığı programda Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
45 yaşındaki Ronaldinho'dan hayranlarını büyüleyen performans

Tanıyabildiniz mi? 45 yaşında yaptıklarıyla büyüledi