Arnavutköy'de çocuklar kar topu oynayarak tatilin tadını doyasıya çıkardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından dün gece saatlerinde İstanbul'un birçok noktasında aralıklarla etkili olan kar yağışı bugün tekrar başladı. İstanbul'un bir çok noktasında etkili olan yağış etkisini artırarak devam ediyor. Arnavutköy'de lapa lapa yağan kar kısa sürede yeri beyaza bürüdü. Çocuklar kar topu oynayarak tatilin tadını doyasıya çıkardı.

Kar topu oynayan "Çocuklar kar yağdığı için çok mutu olduğunu söyledi. - İSTANBUL