Arnavutköy'de toprağa gömülü halde bulunan Çinli iş adamının kaçırılma anı ortaya çıktı

Güncelleme:
İstanbul'da kaybolduktan sonra tarlada ölü bulunan Çinli iş adamı Yong Wang'ın kaçırılma anının görüntüleri ortaya çıktı. Wang'ın bir gruptan zorla bir araca bindirildiği, cinayetin gasp amacıyla işlendiği belirlenirken, şüphelilerin yurtdışına kaçtığı tespit edildi.

İstanbul'da kaybolduktan sonra Arnavutköy'de bir tarlada toprağa gömülü halde ölü bulunan Çinli iş adamının kaçırılarak, zorla araca bindirildiği anın görüntüleri ortaya çıktı.

24 Ocak'ta Çin vatandaşı Yong Wang'ın (38) avukatı tarafından Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunulmuştu. Yapılan çalışmalarda Wang'ın kullandığı aracın GPS sinyalleri incelenmiş ve aracın en son İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Baklalı Mahallesi'nde bir tarlada görüldüğü tespit edilmişti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bölgede arama çalışması başlatmıştı. Polis ekipleri, tarlada yapılan detaylı incelemede Yong Wang'ın cesedini el, ayak ve ağzı koli bandıyla bağlı şekilde toprağa gömülü halde bulmuştu.

Yeni detaylar ortaya çıktı

Yürütülen soruşturmada iş adamının parasını gasp etmek amacıyla öldürüldüğü ve cinayeti işleyenlerin Wang'ı havalimanından itibaren takip ettikleri, Wang'ın 19 Ocak'ta Bakırköy'deki bir otelde S.L. isimli şahısla buluştuğu belirlendi. Bir süre sonra iş adamının yanındaki kişi ile birlikte otelden bir restorana gittiği ve ardından Çemberlitaş Meydanı civarına geçtiği tespit edildi. Çinli iş adamının kaçırılarak zorla bir araca bindirildiği belirlenirken, o anların görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Kamera görüntülerinde Yogn Wang'ın buradan ayrılmak için aracına binmek üzereyken arkada araç içerisinde bekleyen C.W., Z.Q., Z.W. ve C.W. isimli şahıslar tarafından zorla başka bir araca bindirildiği, şüphelilerden 2 şahsın da Wang'a ait araca bindiği ve iki aracın önlü arkalı şekilde olay yerinden ayrıldığı ortaya çıktı. Şahısların Arnavutköy ilçesinde günlük kiralanmış bir adrese gittikleri, Wang'a ait aracın ise ilerleyen saatlerde farklı bir noktaya bırakıldığı tespit edildi. Çinli iş adamının öldürülmesine ilişkin aranan şüpheliler S.L., C.W., Z.Q., Z.W. ve C.W. isimli şahısların 20 ve 21 Ocak tarihlerinde İstanbul Havalimanı üzerinden yurt dışına çıkış yaptıkları belirlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

