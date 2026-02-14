Haberler

Kaçak silah atölyesine baskın: Adresten cephanelik çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da, kaçak silah imalatı yaptığı tespit edilen bir atölyeye düzenlenen operasyonda 366 tabanca ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Baskında, şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da kaçak silah imalatı yapıldığı belirlenen bir atölyeye operasyon düzenledi. Gelen istihbarat üzerine harekete geçen ekipler, bastıkları illegal atölyede 366 tabanca ve çok sayıda silah parçaları ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da kaçak silah imalatı yaptığı belirlenen bir atölye takibe alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şubesine bağlı ekiplerin başarılı çalışmasıyla sonuçlandı.

Evi silah atölyesine çevirmiş

Güvenlik ve istihbarat birimlerinin titiz takibi sonucunda dün Sultanbeyli'de yasadışı silah imalathanesine dönüştürülen bir eve Özel Harekat Şubesine bağlı timler ile birlikte baskın düzenlendi. İllegal atölyeye çevrilen eve yapılan baskında, 366 tabanca, 85 tabanca namlusu, 100 tabanca gövdesi, bu silahlara takılı 385 şarjör, çok sayıda icra mili ve yayı ile birlikte tetik tertibatları ele geçirildi.

Operasyonda, evi kaçak silah atölyesine çeviren Ü.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Emeklilik teklifi Meclis'te
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nurseli İdiz kalp krizi iddialarına yanıt verdi: Sadece ritim bozukluğu…

Usta oyuncu sağlık durumunu açıkladı
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz'ün adı da çıktı

Epstein belgelerinde tüm dünyanın tanıdığı bir Türk de var
Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı

Gökten asfalta yağdı, poşetini kapan topladı
Beşiktaş’ta park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 gözaltı

Park yeri tartışması kanlı bitti! Araçtan çıkarıp sürüklediler
Nurseli İdiz kalp krizi iddialarına yanıt verdi: Sadece ritim bozukluğu…

Usta oyuncu sağlık durumunu açıkladı
Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi

Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret

Süper Lig'in yıldızından sürpriz ziyaret