İstanbul'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Milyon 900 Bin Lira Değerinde Makaron Ele Geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, internet üzerinden kaçak sigara ve tütün satışı yapan bir şüpheli yakalandı. Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 900 bin lira olan boş makaron ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, internet üzerinden kaçak sigara ve tütün satışı yapan 1 şüpheli yakalanırken piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 900 bin lira olan boş makaron ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara ve tütün kaçakçılarına yönelik yürütülen çalışma neticesinde; İ.Ç. isimli bir şahsın, temin ettiği kaçak sigara ve tütünleri başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde internet üzerinden sattığı bilgisine ulaştı. Yaklaşık 2 ay süren inceleme ve fiziki takip neticesinde; şüphelinin kaçak sigaraları Esenyurt'ta bulunan bir depoda gizlediği, internet üzerinden tütün ürünleri satan dükkan ve aracı firmalara kaçak sigaraları sattığı tespit edildi. Söz konusu depoya operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, İ.Ç. isimli şahsı suçüstü yakaladı. Depoda yapılan aramalarda; piyasa değeri yaklaşık olarak 1 Milyon 900 bin TL olan, 500 bin adet boş makaron, 400 bin adet doldurulmuş makaron, 3 adet sigara dolum makinesi, 3 adet kompresör ve bin kilogram sarmalık tütün ele geçirildi. Yakalanan İ.Ç., ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL