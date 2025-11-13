Haberler

İstanbul'da Kaçak Etil Alkol Operasyonu: 9 Gözaltı

Güncelleme:
İstanbul'un Çatalca ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak etil alkol satan 9 şüpheli yakalandı. Operasyonda 10 bin 500 litre etil-metil alkol ve çeşitli kaçak malzemeler ele geçirildi.

İstanbul'un Çatalca ilçesinde kaçak etil alkol satan şüphelilere yönelik bir depoya düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, 10 bin 500 litre etil-metil olduğu değerlendirilen alkollü sıvı ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik suçlar soruşturma bürosu tarafından kargo firması aracılığı ile sevk edilmeye çalışılan toplam 980 litre hacmindeki etil-metil alkol olduğu değerlendirilen sıvılara el konulmasına ilişkin soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalarda, Çatalca'da bulunan bir depodan kaçak alkollerin satıldığı tespit edildi. Harekete geçen polis ekipleri, 11 Kasım'da depoya operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Depoda yapılan aramalarda ise, 10 bin 500 litre etil- metil olduğu değerlendirilen alkollü sıvı, 6 adet karbon filtreleme cihazı, 375 kilogram karbon, 1 adet elektrikli şeritleme cihazı, 1 adet elektrikli paketleme ve streçleme cihazı, 2 adet hava kompresörü, adet dolum makinesi, 768 adet 5 litrelik boş teneke, 420 adet 5 litrelik boş bidon ve 2 bin tane etiket ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. 3 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şahıs adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. - İSTANBUL

