İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu Çevresinde Silahlı Saldırı

İstanbul Valiliği, İsrail Başkonsolosluğu çevresinde silahla ateş eden bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 14.30 sıralarında İstanbul İsrail Başkonsolosluğu çevresinde silah sesi duyulması üzerine yapılan çalışmada, silah kullanan şahsın B.K. olduğu tespit edilmiştir. Şahıs İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır" denildi. - İSTANBUL