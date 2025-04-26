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İstanbul'da İş Yerlerine Silahlı Saldırı: 5 Gözaltı

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İstanbul'daki iki iş yerine motosikletli şahıslar tarafından düzenlenen silahlı saldırıların ardından, polis ekipleri operasyon düzenleyerek 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da iş yerlerine silahlı saldırı kamerada

Polis ekiplerinden silahlı saldırganlara operasyon: 5 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da 2 iş yerine motosikletli şahıslar tarafından düzenlenen silahlı saldırı ve bir kasten yaralama olayının ardından harekete geçen polis ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, iş yerlerine silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç organizasyonlarına yönelik şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Edinilen bilgiye göre, 3 Nisan tarihinde Eyüpsultan'da bulunan kuyumcuya ve 11 Nisan'da Küçükçekmece'deki bir güzellik merkezine motosikletli şüpheliler silahlı saldırı gerçekleştirdi. 24 Mayıs tarihinde ise Şişli'de E.A. isimli şahsa silahlı saldırı olayı meydana geldi. 3 farklı ilçede meydana gelen iş yeri kurşunlama ve kasten yaralama olayları ile ilgili yapılan çalışmalarda, şüphelilerin kimlik bilgileri tespit edildi. Harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için düğmeye bastı. Operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca ve 19 fişek ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, iş yerlerine motosikletli şüpheliler tarafından düzenlenen silahlı saldırı anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - 3.Sayfa
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