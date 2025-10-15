Haberler

İstanbul'da İranlı Muhalif Masoud Nazari Silahlı Saldırıya Uğrayarak Hayatını Kaybetti

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan İranlı muhalif Masoud Nazari, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Nazari, İran rejimine karşı eleştirileriyle tanınmaktaydı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde dün akşam silahlı saldırıya uğrayan İranlı muhalif Masoud Nazari, hayatını kaybetti. İran rejimi ve askeri yetkililere karşı sert eleştirileriyle bilinen Nazari'nin 10 yıl önce ülkeden kaçtığı öğrenildi. Polis saldırganların yakalanması için çalışıyor.

Olay, dün akşam 20.30 sıralarında Arnavutköy ilçesi İslambey Mahallesi Salih Sokak'ta meydana gelmişti. Evine gitmeye çalışan İran uyruklu Masoud Nazari, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Nazari, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nazari'nin öldürülmesine ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. İran'da rejim ve askeri yetkililere yönelik sert eleştirileriyle tanınan dini bir kişilik olan Masoud Nazari'nin 10 yıl önce ülkeden kaçtığı öğrenildi. Nazari'nin öldürülmesi İran basınında da geniş şekilde yer buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
