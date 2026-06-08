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Fatih'te Iraklı turistin çantasını çalan şüpheli yurt dışına kaçmak üzereyken havalimanında yakalandı

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Fatih'te Iraklı bir turiste ait 11 bin dolar ve 150 bin Irak dinarı bulunan çantayı çalan Etiyopya uyruklu şüpheli, yurt dışına çıkmak üzereyken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı ve tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Fatih'te Iraklı turistin içerisinde 11 bin dolar ile 150 bin Irak dinarı olan bulunan çantasını çalan Etiyopya uyruklu şüpheli, yurt dışına çıkmak üzereyken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanırken, hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Fatih Aksaray Meydanı'nda 5 Haziran'da meydana gelen olayda Irak uyruklu turistin, içerisinde 11 bin dolar ile 150 bin Irak dinarı bulunan çantası otobüste çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık anının otobüsün araç içi kamerasına yansıdığını tespit etti. Görüntülerde şüphelinin, kendi eşyalarının yanı sıra turistin çantasını da alarak otobüsten ayrıldığı görüldü. Polis ekiplerince kimliği tespit edilen şüpheli, İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıkmaya çalıştığı sırada yakalandı. Gözaltına alınan Etiyopya uyruklu şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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