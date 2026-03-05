Haberler

Bağcılar'da okulda çıkan yangını itfaiye ekibi söndürdü

Güncelleme:
Bağcılar'daki Nevin Mehmet Bilginer İlkokulu'nun bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın nedeni araştırılıyor, olayda yaralanan ya da ölen olmadı.

İstanbul Bağcılar'da bir ilkokulun bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Bağcılar Hürriyet Mahallesi 134. Sokak'taki Nevin Mehmet Bilginer İlkokulu'nun bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, okulun bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, ilkokul ile bitişiğindeki ortaokulda bulunan öğrenciler dışarı çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
