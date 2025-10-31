İETT otobüsünde bıçakla dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
İstanbul Arnavutköy'de Haraççı Kavşağı girişinde bir İETT otobüsünde dehşet yaşandı. İki yolcu arasında çıkan kavga sırasında bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti, otobüs şoförü ve bir yolcu yaralandı. Saldırgan kısa sürede yakalandı.
- İETT otobüsünde meydana gelen bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
- Saldırgan polis tarafından yakalandı ve soruşturma başlatıldı.
- Yaralı şoförün hayati tehlikesi devam ediyor.
Arnavutköy ilçesi Sazlıbosna yolu mevkiinde İETT otobüsünde saat 11.00'de meydana gelen olayda, 36 HT Fatih Mahallesi-Cebeci hattında görev yapan İETT otobüsünde, 2 yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
KAVGA ÇIKTI, 3 KİŞİYİ BIÇAKLADI
Tartışmanın büyümesiyle taraflar kavga etmeye başladı. Kavgaya karışan yolculardan biri bıçakla 2 vatandaşı yaraladı. Aracı durduran şoför, kavgayı ayırmak için sürücü koltuğundan kalkarak taraflara müdahale etmeye çalıştı. İETT şoförü de, saldırgan yolcu tarafından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ŞOFÖRÜN DURUMU AĞIR
Yaralılardan Kazım Özturlay (65) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şoför ve diğer yaralı yolcunun tedavilerine devam edildiği, şoförün hayatı tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
SALDIRGAN YAKALANDI
Saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.