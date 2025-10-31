Haberler

İETT otobüsünde bıçakla dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Arnavutköy'de Haraççı Kavşağı girişinde bir İETT otobüsünde dehşet yaşandı. İki yolcu arasında çıkan kavga sırasında bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti, otobüs şoförü ve bir yolcu yaralandı. Saldırgan kısa sürede yakalandı.

  • İETT otobüsünde meydana gelen bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
  • Saldırgan polis tarafından yakalandı ve soruşturma başlatıldı.
  • Yaralı şoförün hayati tehlikesi devam ediyor.

Arnavutköy ilçesi Sazlıbosna yolu mevkiinde İETT otobüsünde saat 11.00'de meydana gelen olayda, 36 HT Fatih Mahallesi-Cebeci hattında görev yapan İETT otobüsünde, 2 yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KAVGA ÇIKTI, 3 KİŞİYİ BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesiyle taraflar kavga etmeye başladı. Kavgaya karışan yolculardan biri bıçakla 2 vatandaşı yaraladı. Aracı durduran şoför, kavgayı ayırmak için sürücü koltuğundan kalkarak taraflara müdahale etmeye çalıştı. İETT şoförü de, saldırgan yolcu tarafından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ŞOFÖRÜN DURUMU AĞIR

Yaralılardan Kazım Özturlay (65) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şoför ve diğer yaralı yolcunun tedavilerine devam edildiği, şoförün hayatı tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kartalkaya davasında karar çıktı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kartalkaya davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

İşte tamda sabah dediğim gibi İmamoğlu ve ekibiyle uğraşacağınıza sokakta 20-30 dosyası olan katil ve tacizcileri yakalamakla uğraşın

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalperenlive:

Video oyunları özellikle de GTA oynayarak Allah korkusundan habersiz yetişen atatürkçü nesilden ne beklenir, bunlar daha iyi günler yarın birgün güneş batınca parklara sokaklara çıkmayı bırakın apartmanın ara katına çıkamayacak hale geleceksiniz.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat özkan:

Ülkeye acil olarak idam şart başka çare yok

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIbrahim Yarbey:

Duzgun insanlara bireysel silahlanma kolay olsa belinde silahi olan bir kisi o saldirgani durdurabilirdi bence. Kotuler zaten silahli ve bicakli. Iyiler savunmasiz.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

bıçak geçirmez gömlek ve kalkan satışlarımız başlamıştır.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Bahçeli'yi ziyaret eden Feti Yıldız'dan manidar cuma mesajı

Bahçeli'yi ziyaret eden MHP'nin ağır topundan manidar cuma mesajı
Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyon liraya el konuldu, 10 kişi gözaltında

Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyona el konuldu, 10 kişi gözaltında
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Bahçeli'yi ziyaret eden Feti Yıldız'dan manidar cuma mesajı

Bahçeli'yi ziyaret eden MHP'nin ağır topundan manidar cuma mesajı
Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyon liraya el konuldu, 10 kişi gözaltında

Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyona el konuldu, 10 kişi gözaltında
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
Futbol tarihine geçecek rakam! Galatasaray Osimhen'in bonservisini belirledi

Futbol tarihine geçecek rakam! İşte Osimhen'in bonservis bedeli
İşte Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak evler

İşte aylık 6 bin 750 TL taksitle alınabilecek evler
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Türkiye'de 600 istasyonu bulunan akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu

Türkiye'de 600 istasyonu var! Akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.