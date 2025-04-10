İstanbul'da Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde huzur uygulaması yaparak araçları denetledi ve sürücülerin belgelerini kontrol etti. Denetimlerde bir sürücüye yönetmeliklere aykırı ön cam filmi nedeniyle ceza kesildi.

İstanbul genelinde huzur uygulaması yapıldı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde huzur uygulaması yapıldı. Denetimlerde araçlar didik didik aranırken, sürücülerin de belgeleri de kontrol edildi. Bir sürücüye ön cam filmi nedeniyle 2 bin 100 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri katıldı. Fatih, Beyoğlu, Balat ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde yapılan denetimlerde araçlar durdurularak didik didik aranırken sürücülerin belgeleri de kontrol edildi. Kadıköy Kuşdili Caddesinde yapılan denetimlerde ise bir otomobil sürücüsüne araçlarda yönetmeliklere aykırı ön cam filmi nedeniyle 2 bin 100 lira idari para cezası kesildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN - 3.Sayfa
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