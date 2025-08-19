İstanbul'da 'Huzur İstanbul' Uygulaması Gerçekleştirildi

Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi yaparak sürücülerin ve yoldan geçenlerin GBT sorgulamasını gerçekleştirdi. Denetimlere hava destekli polis ekibi de katıldı.

Denetimde araç sürücüleri, yolcular ve yoldan geçen şüpheli şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. - İSTANBUL

