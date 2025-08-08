İstanbul'da 'Huzur İstanbul' Uygulaması Gerçekleştirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 'Huzur İstanbul' uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde akşam saatlerinden itibaren 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı. Uygulamada sürücülerin kimlik sorguları yapıldı. Uygulamaya ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş, Narkotik, Şube müdürlüklerinden ekipler katıldı. Taksim Meydanı'nda yapılan denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi. Ayrıca, narkotik köpekle araçlar didik didik arandı. Durdurulan araçların içerisi ekipler tarafından detaylı şekilde arandı.

Denetimde araç sürücüleri, yolcular ve yoldan geçen şüpheli şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimlerde herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılmazken, uygulamanın geç saatlere kadar süreceği bildirildi. - İSTANBUL