İstanbul'da 'Huzur İstanbul' denetiminde Taksim'de GBT ve araç kontrolü yapıldı

İstanbul'da 'Huzur İstanbul' denetiminde Taksim'de GBT ve araç kontrolü yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 'Huzur İstanbul' asayiş denetimi yapıldı. Taksim Meydanı'nda giriş çıkışların kapatıldığı uygulamada şahısların GBT sorgusu yapılırken çanta, valiz ve araçlar da kontrol edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde, 'Huzur İstanbul' adlı asayiş denetimi gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde 'Huzur İstanbul' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya Güvenlik ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi ve bekçiler katıldı. Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri adeta kuş uçurtmadı.
Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışlar kapatılırken, durdurulan şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi. Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamada olumsuz durum ile karşılaşılmazken uygulamanın geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.