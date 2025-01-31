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İstanbul'da 'Huzur İstanbul' Denetimi Gerçekleştirildi

İstanbul'da 'Huzur İstanbul' Denetimi Gerçekleştirildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı. Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen uygulamada, durdurulan araçlar aranarak sürücü ve yolcuların kimlik sorgulaması gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı. Uygulamada durdurulan araçlar

aranarak, sürücü ve yolcuların kimlik sorgulaması yapıldı.

İstanbul Taksim Meydanı'nda polis ekipleri tarafından "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı. Uygulamaya Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Önleyici Hizmetler, Deniz Liman Şube ve Trafik ekipleri katıldı. Ekipler tarafından durdurulan araçlar tek tek aranarak, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü sağlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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