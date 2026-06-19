Haberler

İstanbul kent genelinde helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi

İstanbul kent genelinde helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Taksim'de yoğun güvenlik önlemleri alınırken, araçlar ve şahıslar didik didik arandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce kent genelinde helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde 'Huzur İstanbul' uygulaması yapıldı. Beyloğlu Taksim'deki uygulamaya Özel Harekat, Beyoğlu ilçe ekipleri ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ve bekçi katıldı. Gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri araçları durdurarak, didik didik arama yaptı. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, durdurulan şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi.

Trafik kontrollerinin yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi. Uygulamanın geç saatlere kadar süreceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi

Kılıçdaroğlu, kurultay için ilk kez tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne yapıyorsun İsmail? Ünlü ismin sevgilisini paylaştı

Evlilik için gün sayan İsmail çok fena yakalandı!
Kılıçdaroğlu 'FETÖ ajanlarını fark edemediğim için özür diliyorum' sözlerine açıklık getirdi

O sözlerine açıklık getirdi! "FETÖ ajanları" diyerek kimleri kastetti?
Konteyneri basan damat, ayrılmak isteyen nişanlısını ve babasını öldürdü

Konteyner kentte dehşet! Nişan bozulunca ortalığı kana buladı
İki dev firmanın poşet çaylarından kimyasal boya çıktı

İki dev çay firmasının yaptığı rezillik ifşa edildi
İki porsiyon et dönere servet ödedi

Ufacık et dönere ödediği paraya isyan etti: Restoranlar çıldırmış
Trump: Venezuela ABD'nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım

Trump gözünü diktiği ülkeyi "51. eyalet" yapıyor! Vali atayacak
Niğde'de apartmanın 10'ncu katından düşen genç hayatını kaybetti

Daha 20 yaşındaydı! Korkunç şekilde can verdi