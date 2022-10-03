İstanbul'da haftanın ilk gününde trafikte yoğunluk yaşandı 3. Sayfa Haberleri İstanbul'da haftanın ilk gününde trafikte yoğunluk yaşandı İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken İstanbul genelinde trafik yoğunluk oranı yüzde 63'e ulaştı. İstanbul'da haftanın ilk gününde trafikte yoğunluk yaşandı İSTANBUL - İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken İstanbul genelinde trafik yoğunluk oranı yüzde 63'e ulaştı. İstanbul'da haftanın ilk gününde trafikte ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. Üsküdar Altunizade'de 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü bağlantı yolunda sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluk haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 08.15 itibarıyla yüzde 63 olarak ölçülürken Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyelerine ulaştı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Karaoğlu İstanbul 3. Sayfa Haberler

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