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İstanbul'da görev yapan Malatyalı polis memuru kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

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İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bayram Koç, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Yakınları tarafından ikametinde ölü bulunan polis memurunun cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

İstanbul'da görev yapan Malatyalı polis memuru geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bayram Koç'a (26) bir süre ulaşamayan yakınları daha sonra polis memurunu ikametinde hayatını kaybetmiş bir şekilde buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, hayatını kaybettiği belirlenen polis memurunun cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Polis memuru Bayram Koç'un cenazesinin yarın Malatya'ya getirilerek Şehir Mezarlığı'na defin edileceği öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Kalp Krizi İstanbul Malatya 3.Sayfa Güncel Haberler

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