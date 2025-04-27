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İstanbul'da Fuhuş Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı

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İstanbul'da fuhuş ve escort sitelerine yönelik düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı, 4 kadın kurtarıldı. Operasyon kapsamında 11 bin TL ve birçok dijital cihaz ele geçirildi.

(İSTANBUL) İstanbul'da fuhuş operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da fuhuş ve escort sitelerine yönelik eş zamanlı şafak operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul'da escort siteleri aracılığıyla fuhuş yaptıran şebekeye yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. 5 ilçede düzenlenen operasyonda, fuhuşa sürüklenen 1'i yabancı uyruklu 4 kadın kurtarıldı, 8 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 2 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve Teknik Takip İzleme Büro Amirliği ekiplerince, fuhuşla mücadele kapsamında escort sitelerinden Türk ve yabancı kadınları ev ve otellere göndererek fuhuş yaptırılmasına yönelik 3 ay süren takip sonucu İstanbul genelinde eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Avcılar, Esenyurt, Bağcılar, Fatih ve Bakırköy'de 13 adrese düzenlenen operasyonda, 1'i yabancı uyruklu 4 kadın kurtarıldı, 8 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 11 bin Türk Lirası, 10 adet cep telefonu, 2 adet tablet, 10 adet sim kartı ele geçirildi.

6 şüpheli tutuklanırken, 2 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilecek

Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyette ki işlemlerinin ardından, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Operasyon sırasında kurtarılan 2 yabancı uyruklu kadınlar ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - 3.Sayfa
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