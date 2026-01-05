İstanbul'da FETÖ/PD yönelik düzenlenen operasyonda, hücre evinde 4 kişi yakalandı
İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt üyelerince "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde saklanan 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan FETÖ üyelerinin, örgütün kriptolu yazışma programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa