İstanbul'da FETÖ/PD yönelik düzenlenen operasyonda, hücre evinde 4 kişi yakalandı

Güncelleme:
İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, 'gaybubet evi' olarak bilinen hücre evinde saklanan 4 FETÖ üyesi yakalandı. Şüphelilerin ByLock kriptolu yazışma programını kullandığı belirlendi.

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt üyelerince "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde saklanan 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan FETÖ üyelerinin, örgütün kriptolu yazışma programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
