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İstanbul'da FETÖ/PDY ve DEAŞ Operasyonunda 8 Şüpheli Yakalandı

20 Aralık 2023 09:46 Güncelleme: 09:48 Abone Ol

İstanbul'da FETÖ/PDY terör örgütü ile DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar sonucunda FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütleri içerisinde faaliyet yürüttükleri iddia edilen 3'ü FETÖ/PDY, 5'i DEAŞ şüphelisi tespit edildi. Düzenlenen operasyon sonucunda 8 şüpheli gözaltına alındı.