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İstanbul'da FETÖ/PDY ve DEAŞ Operasyonunda 8 Şüpheli Yakalandı

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İstanbul'da FETÖ/PDY terör örgütü ile DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar sonucunda FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütleri içerisinde faaliyet yürüttükleri iddia edilen 3'ü FETÖ/PDY, 5'i DEAŞ şüphelisi tespit edildi. Düzenlenen operasyon sonucunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da FETÖ ve DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul 'da FETÖ/PDY terör örgütü ile DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri iddia edilen 3 şüpheli belirlendi. Ayrıca DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiası bulunan 5 şüpheli tespit edildi.

8 şüpheli yakalandı

Haklarında yakalama kararı da bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik dün operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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