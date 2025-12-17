Haberler

Başakşehir'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Güncelleme:
Başakşehir'de kontrolden çıkan otomobilin karşı şeritte başka bir araçla kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise ağır yaralandı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek başka bir araçla kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Başakşehir Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki Mehmet İnan yönetimindeki 34 SA 8563 plakalı otomobil, Arnavutköy istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçti. 34 SA 8563 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Nazmiye A. (42) yönetimindeki 34 NFN 109 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Nazmiye A. ve araçta yolcu olarak bulunan annesi Ayşe A. (79) ile Mehmet İnan ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet İnan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İki yaralanın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
