Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Fas Uyruklu Hırsız Araç Çalarken Kameraya Yakalandı

İstanbul'da Fas Uyruklu Hırsız Araç Çalarken Kameraya Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Avcılar'da, Amerikan pasaportlu Fas uyruklu bir kişi, araç bayisinde müşteri gibi görünerek bir aracı çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızın araç alımı için pazarlık yaparken, temsilcinin uzaklaşmasıyla aracı çaldığı görülüyor. Hırsızlık sonrası polis tarafından yakalanan şahıs, birçok araca çarparak kaçtı ve 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

İstanbul Avcılar'da, üzerinden Amerikan pasaportu çıkan Fas uyruklu bir şahsın, aracı çaldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası ortaya çıktı. Şahsın, önce müşteri aracı pazarlık yaptığı ve temsilcinin uzaklaşmasıyla aracı çaldığı anlar görüntülere yansıdı.

İstanbul Avcılar, E-5 yan yolunda araç bayisine müşteri gibi giren Fas uyruklu Nassim D., bir aracı çaldıktan sonra kaçmaya başladı. Şüpheli daha sonra yol boyu birçok araca çarparak kaçtı. Vatandaşların önünü kapattığı şahıs araçtan darp edilerek indirilmek istendi ancak şahıs yakalanacağını anlayınca toplam 6 araca ve 2 motosiklete çarparak 3 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Kaçan şahıs Yenibosna E-5 karayolunda polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık anı kamerada

Fas uyruklu ABD vatandaşı hırsızın, aracı çaldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kamerada, galeriye müşteri gelen şahıs, satış temsilcisiyle önce pazarlık yaptığı görülüyor. Temsilcinin oradan uzaklaşmasıyla Nassim D'nin aracı alıp kaçtığı anlar görüntülere yansıdı. Şahsın emniyetteki sorgusu sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hırsızlık Güvenlik istanbul Avcılar 3-sayfa Güncel Polis Kaza Suç Fas

Birinin kafasını kesmiş! İki kadını katledip kendini surlardan aşağı bıraktı

İki kadını katledip kendini surlardan aşağıya bıraktı

 Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e 'Guterres' tepkisi: Sen kim oluyorsun?

İsrail'in skandal kararına ateş püskürdü: Sen kim oluyorsun?
Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi

Şahan Gökbakar'a hapis yolu gözüktü! İstenen ceza öyle böyle değil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 5-6 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 5-6 Ekim Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 5-6 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 5-6 Ekim Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kötü Kan 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Ekim Kötü Kan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi! 5-6 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova, Ödemiş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kerem Aktürkoğlu sakatlandı mı? Kerem Aktürkoğlu kaç maç yok? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 5-6 Ekim Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 5-6 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 5-6 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Maltepe, Kartal su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kırşehir FSK Ergene Velimeşe Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Kırşehir FSK Ergene Velimeşe Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title