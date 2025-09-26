İstanbul'da Hafriyat Kamyonu Devrildi, E-5 Trafiğe Kapandı
İstanbul'da etkili olay yağmurunun ardından E-5 Güzelce mevkii Büyükçekmece istikametinde bir hafriyat kamyonu, kayganlaşan yolda devrildi. Kazanın ardından yol trafiğe kapandı. Olay anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yetkililer, bölgede incelemelere başladı.
İstanbul'da etkili olay yağmurun ardından E-5 Güzelce mevkii Büyükçekmece istikametinde hafriyat kamyonu kayganlaşan yolda devrildi. Yol trafiğe kapanırken, kaza anı kameraya yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa