İstanbul'da Hafriyat Kamyonu Devrildi, E-5 Trafiğe Kapandı

İstanbul'da etkili olay yağmurunun ardından E-5 Güzelce mevkii Büyükçekmece istikametinde bir hafriyat kamyonu, kayganlaşan yolda devrildi. Kazanın ardından yol trafiğe kapandı. Olay anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yetkililer, bölgede incelemelere başladı.

