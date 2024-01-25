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İstanbul'da esnafın yakaladığı hırsız önce sorgulandı sonra darp edildi

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İstanbul Eyüpsultan'da 5 gün boyunca iş yerine girerek alüminyum malzeme çalan şahıs, dükkan sahipleri tarafından yakalandı. Daha önce bir eve de girdiği öğrenilen şahıs, mahalleli tarafından sorgulanarak darp edildi.

Eyüpsultan'da 5 gün boyunca iş yerine girerek alüminyum malzeme çalan şahıs, dükkan sahipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli sorguya alınarak darp edildi.

HEM SORGULADILAR HEM DARP ETTİLER

Yeşilpınar Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta yaşanan olayda yakalanmadan önce bir başkasının da evine girdiği öğrenilen şahıs, mahalleliler tarafından dakikalarca sorgulanarak darp etti. O anları kayıt altına alan grup, daha sonra şahsı polis teslim etti.

YAKALANMADAN ÖNCE EVE GİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Bir şahıs, 5 gün boyunca alüminyum malzeme satan bir iş yerine gelerek hırsızlık yapmaya başladı. Gece saatlerinde yine dükkana gelen şahıs, bu sefer karşısında dükkan sahiplerini buldu. Hırsızlık yaptığı esnada kıskıvrak yakalanan hırsızın yarım saat önce de bir başka eve girdiği öğrenildi.

Madde bağımlısı olduğu düşünülen hırsızın uyuşturucu parası için hırsızlık yaptığı iddia edilirken dükkan sahipleri hırsızı dakikalarca darp etti. Darp edilen hırsız ardından polise teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eyüpsultan Yeşilpınar İstanbul Güvenlik Güvenlik Kamerası Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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