İstanbul'da Elektrikli Scooter Kazası: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Sultanbeyli'de bir otomobilin çarptığı elektrikli scooter üzerindeki 12 yaşındaki Mesna Yiğit Emirkulu, geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli scooterdaki 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, 15 Kasım Cumartesi günü saat 15.37 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Trabzon Caddesi ile Farabi Sokak kesişiminde meydana geldi. N.Ç. (35) yönetimindeki 34 FZK 814 plakalı otomobil, elektrikli scooter ile seyir halinde olan Mesna Yiğit Emirkulu'ya (12) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü N.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Trafikte yol verme kavgasında yaralanan genç: En yanlış insanı vurdular

Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu

İspanya-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Rafa Silva'dan Beşiktaşlı taraftarların sabrını taşıracak bir hareket daha

39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

Sıra dışı kaza: Köpek sahibini vurdu

Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosyayı Cinayet Büro devraldı

İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor! İSKİ'den açıklama geldi

Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan Beşiktaş'a kötü haber

Oto kurtarıcının üzerindeki otomobilde arkadaşını başından vurdu

