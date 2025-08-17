İstanbul'da Düğün Konvoyunda Maganda Dehşeti!

Kartal'da bir düğün konvoyunda, magandalar gelin arabasının önünü kesip havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

İstanbul Kartal'da düğün konvoyunda gelin arabasının önünü kesen magandalar, tabancayla havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunda bulunan bir grup, gelin arabasının önünü keserek araçlarından indi. Şahıslar ardından tabancayla art arda havaya ateş açtı. Oluşan trafiğe aldırış etmeyen magandalar, damadı havaya kaldırarak eğlencelerine devam etti. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
