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İstanbul'da Deprem: Hastalar Serum Torbalarıyla Dışarı Çıkarıldı

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İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, Fatih'teki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz ve Kulak Burun Boğaz Cerrahi Hastanesi'nde tedavi gören hastalar dışarı çıkarıldı. Bazı hastaların serum torbalarıyla dışarıya çıkartılması dikkat çekti.

Depremin ardından hastalar serum torbalarıyla dışarı çıkarıldı

İSTANBUL - İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Fatih'teki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz ve Kulak Burun Boğaz Cerrahi Hastanesi'ndeki hastalar dışarı çıkarıldı. Bazı hastaların serum torbalarıyla dışarıya çıkartıldığı görüldü.

İstanbul'da saat 12.45 sıralarında merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Marmara Bölgesi'nde hissedildi. Fatih'teki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz ve Kulak Burun Boğaz Cerrahi Hastanesi'nde tedavi gören hastalar ise tedbiren dışarı çıkartıldı. Bazı hastaların serum torbalarıyla dışarı çıkartıldığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - 3.Sayfa
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