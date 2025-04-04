İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! 26. kattan atlayarak yaşamına son verdi
Esenyurt'ta Uğur E. isimli bir şahıs, 26. kattan atladı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, hastaneye kaldırılan şahıs tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
İstanbul Esenyurt'ta Uğur E. isimli bir şahıs, bir binanın 26. katından atladı. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Uğur E.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa