MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi

Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi
Bahçeli, Genel Merkez'de! Partililere 'Bozkurt' selamıyla karşılık verdi

İşte coşkulu kalabalığın attığı slogana verdiği karşılık
Mezarlığa çakarlı araçla getirildi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı

Bahçeli'nin mezar başında yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin boykot çağrısına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin boykot çağrısına ilk tepki

İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! 26. kattan atlayarak yaşamına son verdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta Uğur E. isimli bir şahıs, 26. kattan atladı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, hastaneye kaldırılan şahıs tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul Esenyurt'ta Uğur E. isimli bir şahıs, bir binanın 26. katından atladı. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Uğur E.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! 26. kattan atlayarak yaşamına son verdi
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.