İstanbul'da DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 14 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, patlayıcı madde temin eden ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu belirlenen 14 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ruhsatsız silah ve örgütsel materyaller ele geçirildi.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt adına saldırı düzenlemek amacıyla patlayıcı madde temin eden ve aynı zamanda çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu belirlenen 14 şüpheli yakalandı.

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şubesine bağlı birimler ile İstihbarat Şube ekipleri, aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ'ın yurtiçindeki faaliyetlerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Kent genelinde illegal faaliyet yürüten kuşkulu kişileri mercek altına alan terör polisi, DEAŞ silahlı terör örgütü faaliyetleri kapsamında yürütülen söz konusu çalışmalarda; örgüt adına saldırı düzenlemek amacıyla patlayıcı madde temin eden ve aynı zamanda çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon gerçekleştirdi.

Düzenlenen operasyon sonucunda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise bir ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 90 mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

Eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan DEAŞ zanlıları, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Şüphelilerin polisteki ifade işlemlerine ilerleyen saatlerde başlanacağı öğrenilirken, haklarında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarıldı. - İSTANBUL

