İstanbul'da DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 12 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Zanlıların bir kısmının örgüt adına eylem arayışında oldukları, bazılarının ise bomba yapımı gibi çeşitli eğitim videoları ile sosyal medya üzerinden güncel propaganda faaliyeti yaptıkları öğrenildi. - İSTANBUL