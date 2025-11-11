Haberler

İstanbul'da DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 12 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Zanlıların bir kısmının eylem arayışında olduğu, bazıların ise bomba yapımı ve propaganda faaliyetleriyle ilgili eğitim videoları paylaştığı ortaya çıktı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Zanlıların bir kısmının örgüt adına eylem arayışında oldukları, bazılarının ise bomba yapımı gibi çeşitli eğitim videoları ile sosyal medya üzerinden güncel propaganda faaliyeti yaptıkları öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
