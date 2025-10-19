Haberler

İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı Provaları Nedeniyle Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı

İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı Provaları Nedeniyle Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı
Güncelleme:
Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü provaları kapsamında, İstanbul'da Adnan Menderes Bulvarı iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahları kullanmak zorunda kalacak.

İSTANBUL (İHA) İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü provaları kapsamında bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı. Bugün kutlamalar sebebiyle 05.45 itibariyle program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü provaları nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Bugün prova programı sebebiyle 05.45 itibariyle prova bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Prova öncesi provaların yapılacağı cadde ve yollarda polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Saat 05.45 itibarıyla sürücüler valilik tarafından belirtilen alternatif güzergahları kullanmaya başladı. Bu duruma göre prova kapsamında n Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Edirnekapı ile 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güney istikameti Adnan Menderes Bulvarı girişleri trafiğe kapatıldı. Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Tatlı Pınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden bulvara katılım da sağlanamayacak.

Provaların bitimine kadar kapatılan yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet ve Fevzipaşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
