Sosyal medyada küçük yaşta çocuğun darp edildiği videoya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
İstanbul'da yaşça küçük bir çocuğun kendisinden büyük kişiler tarafından darp edildiği görüntüler sonrası 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

İstanbul'da yaşça küçük bir çocuğun kendisinden yaşça büyük kişiler tarafından darp edildiği görüntüler sosyal medyaya sızmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nce ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, 05 Mart tarihinde sosyal medyaya yansıyan, küçük yaşta bir çocuğun kendisinden yaşça büyük şahıslar tarafından darp edilmesi olayına ilişkin operasyon başlatılmıştı. Yürütülen çalışmalar doğrultusunda, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 3 kişi aynı gün içerisinde yakalandı.

Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
